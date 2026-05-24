Crean fondo de emergencia para asistir a comunidades afectadas por la sequía

Tegucigalpa, Honduras

Ante el avance de una de las sequías más severas de los últimos años, el Gobierno anunció la creación de un fondo de 70 millones de dólares —más de 1,800 millones de lempiras— destinado a brindar asistencia a unas 800 mil personas afectadas en distintas regiones del país.

La emergencia ya deja pérdidas en cultivos, problemas de acceso al agua potable y un aumento de la inseguridad alimentaria en las comunidades más golpeadas por la falta de lluvias.

Para enfrentar la crisis, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabajarán junto a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en la ejecución de ayuda humanitaria. El plan incluye la entrega de alimentos, agua potable, insumos agrícolas y apoyo directo a familias que sobreviven en condiciones extremas.

La ayuda estará enfocada principalmente en comunidades del corredor seco hondureño, considerado una de las regiones más vulnerables a la sequía en Centroamérica.