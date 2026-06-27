"Ayuda" a Portugal y Cristiano Ronaldo, Georgina captada, caos y hondureño es viral

Viral. El hondureño Maynor MC fue visto en las afueras del estadio en la previa del duelo entre Colombia y Portugal. Lo que más llamó la atención fue la camiseta que lucía, con un mensaje directo y polémico: “Messi es bueno, pero CR7 es el mejor”, una frase que rápidamente se volvió tema de conversación entre los presentes en la previa.