"Ayuda" a Portugal y Cristiano Ronaldo, Georgina captada, caos y hondureño es viral

Portugal y Colombia empataron sin goles en un polémico partido realizado en Miami por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.
Los colombianos fueron mayorías y llegaron en gran cantidad para el duelo Colombia vs Portugal que se realizó en Miami, Estados Unidos.
La familia de Cristiano Ronaldo hizo el viaje a Miami para apoyar al astro portugués en este Mundial 2026.
Madre y hermanas de Cristiano Ronaldo presentes en Miami para darle apoyo a CR7.
Georgina Rodríguez fue captada junto al hijo de Cristiano Ronaldo y también estuvo presente Edu Aguirre, íntimo amigo del crack luso.
Viral. El hondureño Maynor MC fue visto en las afueras del estadio en la previa del duelo entre Colombia y Portugal. Lo que más llamó la atención fue la camiseta que lucía, con un mensaje directo y polémico: “Messi es bueno, pero CR7 es el mejor”, una frase que rápidamente se volvió tema de conversación entre los presentes en la previa.
Nuestra periodista Jenny Fernández informó que hubo caos en el Fan Fest de Miami. Las autoridades cerraron una hora antes de comenzar el juego de Colombia - Portugal y muchas personas se quedaron fuera están queriendo entrar.
Georgina Rodríguez fue captada sufriendo por su amado.
El 11 titular de la Selección de Portugal que empató sin goles ante Colombia.
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se reencontraron ya que en su momento fueron compañeros en Real Madrid.-
La selección de Portugal fue superada en varios tramos del juego ante una Colombia que mereció ganar el partido.
James Rodríguez se gastó un partidazo e inclusive en las redes sociales se menciona que opacó a Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo junto a James Rodríguez.
Cristiano Ronaldo pasó prácticamente desapercibido y terminó protagonizando una de sus actuaciones más discretas en lo que va del torneo.
La sólida propuesta defensiva del conjunto cafetero logró neutralizar por completo a CR7, quien nunca encontró los espacios para generar peligro y acabó mostrando claros gestos de frustración durante gran parte del compromiso.
Cristiano fue constantemente vigilado por los defensores colombianos, quienes evitaron que recibiera balones con comodidad y lo obligaron a retroceder varios metros para entrar en contacto con el juego.
Con el paso de los minutos, la desesperación comenzó a hacerse evidente en el rostro del cinco veces ganador del Balón de Oro. Cada vez que un pase no llegaba a destino o una jugada terminaba en pérdida, Cristiano levantaba los brazos, reclamaba a sus compañeros y mostraba signos de impotencia ante la falta de respuestas del ataque portugués.
Polémica e indignación en redes sociales ya que se le invalidó un gol en el tramo final a Colombia. Muchos señalan que era una anotación que tuvo que haber sido validada.
La tecnología determinó que el defensor colombiano estaba en posición adelantada por una diferencia mínima. Las imágenes mostraron que apenas una pequeña parte de su cuerpo, prácticamente un dedo, quedó por delante del último defensor portugués en el instante del centro.
En las tribunas y en las redes sociales hubo reacciones de inmediato, pues para muchos aficionados una diferencia tan pequeña resulta imposible de percibir a velocidad normal.
Las redes sociales han estallado por el gol invalidado a Colombia y señalan que le ayudaron a Portugal.
Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego con muy poca alegría tras una actuación discreta frente a Colombia, en la que nunca logró convertirse en el protagonista que Portugal esperaba.
Al sonar el pitazo final, las cámaras captaron a CR7 con un semblante serio y de evidente decepción, consciente de que no pudo dejar su huella en un partido donde fue bien controlado y terminó viviendo una de sus noches más complicadas en lo que va del Mundial 2026.
Diogo Costa, portero de Portugal, fue elegido como el MVP.