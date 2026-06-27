Pena en Panamá tras otra derrota, Chepe Bomba se desahoga y burlas: "Vergüenza de Concacaf"

"Cero puntos, cero goles, tres derrotas consecutivas en esta Copa del Mundo y ya van seis partidos en los que no podemos conseguir victoria en un Mundial. A seguir trabajando, a que Panamá siga trabajando con vistas al 2030, hay que seguir haciendo las cosas bien para poder seguir compitiendo, Copa Oro, Liga de Naciones, que Panamá mejore porque realmente fue lamentable lo que pasó en este Mundial", dijo 'Chepe Bomba'.