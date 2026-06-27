Tabla goleadores Mundial 2026: Messi responde, revés a Cristiano y otro doblete en Bota de Oro

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras finalizar la jornada 3 de la fase de grupos.
19. Ermin Mahmić (Bosnia y Herzegovina) - Anotó en la jornada 3 en el triunfo ante Catar (3-1) y su país se mantiene en competencia, ya que clasificaron a la siguiente ronda. Lleva 2 goles.
18. Marko Arnautovic (Austria) - Marcó este sábado en el empate 2-2 ante Argelia y asciende en la tabla tras alcanzar 2 goles.
17. Kai Havertz (Alemania) -- No pudo anotar en esta fecha 3 ante Ecuador y se estanca en la tabla con sus 2 anotaciones. También jugará los dieciseisavos del Mundial 2026.
16. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El capitán luso sufrió un duro revés y se fue sin marcar este sábado ante Colombia. Se queda atrás solamente con sus 2 anotaciones.
15. Johan Manzambi (Suiza) -- Se detapó con un nuevo tanto en esta jornada 3 ante Canadá y ahora registra 3 anotaciones en lo que va del Mundial. Su país está en la siguiente ronda.
14. Ismaila Sarr (Senegal) -- Sumó un nuevo tanto tras marcar en la paliza 5-0 ante Irak y alcanzó los 3 goles en su cuenta personal.
13. Yoane Wissa (República Democrática del Congo) -- Se destapó con doblete este sábado en la jornada 3 y fue clave para darle la clasificación a su país a la siguiente ronda. Alcanzó las 3 anotaciones en el torneo.
12. Brian Brobbey (Países Bajos) -- Marcó uno de los tantos en el triunfo 3-1 ante Túnez y ahora registra 3 anotaciones en el torneo. Estará en la siguiente fase de la Copa.
11. Elijah Just (Nueva Zelanda) -- Anotó el único tanto de su selección en la paliza ante Bélgica (1-5) y llegó a 3 tantos. Sin embargo, se despide de la competencia tras quedar eliminado en fase de grupos.
10. Ismael Saibari (Marruecos) -- No perdonó en esta fecha 3 y marcó un tanto en el triunfo ante Haití (4-2). Escala en la tabla de goleadores con 3 tantos y estará en la siguiente fase.
9. Harry Kane (Inglaterra) -- Después de irse en blanco en la fecha 2 ante Ghana, este sábado volvió a aparecer para marcar otro tanto, ahora ante Panamá. Llega a 3 anotaciones en la competencia.
8. Jonathan David (Canadá) -- Se fue en blanco en esta jornada 3 ante Suiza y se mantiene en la tabla con 3 tantos.
7. Matheus Cunha (Brasil) -- El delantero firmó un nuevo tanto en la goleada de la Canarinha ante Escocia. Ya lleva 3 en la competencia.
6. Deniz Undav (Alemania) -- No pudo marcar ante Ecuador y se queda atrás en la tabla con sus 3 anotaciones.
5. Erling Haaland (Noruega) -- No tuvo minutos ante Francia, pero se mantiene en la pelea con sus 4 anotaciones.
4. Ousmane Dembélé (Francia) -- El jugador del PSG se destapó con triplete ante Noruega y escaló en la tabla de goleadores tras llegar a 4 tantos.
3. Kylian Mbappé (Francia) -- El jugador del Real Madrid se fue en blanco en esta fecha 3, pero se mantiene en el podio con sus 3 anotaciones.
2. Vinicius (Brasil) -- El jugador del Real Madrid brilló con un doblete ante Escocia y subió en la tabla de goleadores con 4 tantos.
1. Lionel Messi (Argentina) -- El '10' volvió a aparecer con la Albiceleste y lo hizo con un golazo de tiro libre. Lidera la Bota de Oro del Mundial 2026 con 6 goles; además amplió su ventaja como máximo goleador de las Copas del Mundo con 19.