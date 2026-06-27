Hazaña de otra cenicienta en el Mundial, héroes y se vuelven locos tras clasificación

El Mundial 2026 sigue dejando sorpresas y este sábado se firmó otra de las hazañas más inesperadas en el torneo con la clasificación de otra cenicienta: República Democrática del Congo.
La fiesta mundialista continuó este fin de semana y los aficionados africanos estaban ilusionados con una posible clasificación a la siguiente ronda.
La linda hinchada de República Democrática del Congo no paró de alentar a su país en la jornada 3 del Mundial 2026.
Las lindas chicas se sumaron al apoyo para su selección en busca de una histórica clasificación.
Sin embargo, los africanos sufrieron el primer golpe de la noche y se vino el primer tanto de Uzbekistán.
ldor Shomurodov, quien recibió un pase elevado y a plena velocidad entró al área y soltó un disparo de zurda imposible de contener para el portero congoleño. ¡Una verdadera joya para el 1-0 del partido!
Con este tanto, los asiáticos se fueron al descanso con la ventaja mínima, ante una República Democrática del Congo que estaba siendo eliminada.
Todo parecía controlado para Uzbekistán, hasta que en el 68' el experimentado Abdukodir Khusanov cometió una falta ingenua en el área sobre Yoane Wissa, quien cobró con categoría para igualar el partido.
La fiesta africana no se detuvo y encontraron la remontada 10 minutos después.
Fiston Mayele, quien llevaba 20 minutos en la cancha, anotó el 2-1 a pura velocidad ante la duda del portero.
Y a los 90, nuevamente Wissa apareció y cnsiguió el doblete de su cuenta para sellar el 3-1 definitivo en el partido.
Wissa desató la euforia e hizo retumbar el recinto que estaba celebrando una histórica clasificación.
Y como no, firmaron su primer triunfo en un Mundial, para terminar con 4 puntos en la tercera posición de su zona y su rival en los dieciseisavos de final será Inglaterra el miércoles 1 de julio.
La República Democrática del Congo (RDC) se clasificó por primera vez a segunda fase de una Copa del Mundo.
Los jugadores no ocultaron su emoción y se volvieron locos tras el pitazo final.
República Democrática del Congo le empató a Portugal (1-1) en su debut, luego tropezaron ante Colombia por diferencia mínima y aunque todo parecía cuesta arriba, lograron cumplir la hazaña.
Sebastien Desabre, entrenado de los africanos, también se mostró eufórico con su equipo.
Los jugadores mostraron con orgullo la bandera de su país en una noche que quedará para la historia.
También agradecieron luego de lograr un histórico pase en una Copa del Mundo.
Los Leopardos pasaron de la eliminación con el gol de Uzbekistán a la euforia con la remontada, un resultado histórico por tratarse de su primer éxito en un Mundial y su histórica clasificación a una instancia de clasificación directa.
Yoane Wissa y Patrice Lumumba fueron señalados como los héroes de la clasificación de la República Democrática del Congo.
Los jugadores también se fueron a las graderías para festejar con sus familiares.
Sin duda, fueron protagonistas de otra de las sorpresas del Mundial 2026 luego de la también hazaña de Cabo Verde, que también logró su pase a dieciseisavos.