Copeco declara alerta verde en 60 municipios de Honduras por sequía y efectos de El Niño

Francisco Morazán, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este sábado alerta verde por tiempo indefinido en 60 municipios de los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso.

La medida entró en vigor este sábado 23 de mayo a la 1:00 de la tarde, ante la posible ocurrencia de una sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este año estará marcado por condiciones más cálidas y secas de lo normal.

Los expertos prevén la transición hacia un evento de El Niño moderado a partir de junio, con mayor intensidad durante julio y los meses siguientes.

Copeco indicó que el retraso en el inicio de la temporada lluviosa ya ha provocado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros en varias zonas del país.

Esta situación está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal y aumenta el riesgo de pérdidas en el sector agropecuario.

Además, los análisis señalan que las temperaturas podrían incrementarse entre 0.5 y 1 grado Celsius entre marzo y agosto, especialmente en la zona sur de Honduras.