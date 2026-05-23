Copeco declara alerta verde en 60 municipios de Honduras por sequía y efectos de El Niño

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este sábado alerta verde por tiempo indefinido en 60 municipios de los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso.
La medida entró en vigor este sábado 23 de mayo a la 1:00 de la tarde, ante la posible ocurrencia de una sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este año estará marcado por condiciones más cálidas y secas de lo normal.
Los expertos prevén la transición hacia un evento de El Niño moderado a partir de junio, con mayor intensidad durante julio y los meses siguientes.
Copeco indicó que el retraso en el inicio de la temporada lluviosa ya ha provocado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros en varias zonas del país.
Esta situación está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal y aumenta el riesgo de pérdidas en el sector agropecuario.
Además, los análisis señalan que las temperaturas podrían incrementarse entre 0.5 y 1 grado Celsius entre marzo y agosto, especialmente en la zona sur de Honduras.
Municipios en alerta
Entre los municipios bajo alerta se encuentran:
Choluteca: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare.
Francisco Morazán: Alubarén, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Santa Ana, Tatumbla.
El Paraíso: Liure, San Lucas de Flores, San Lucas, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe, Morocelí.
Comayagua: Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio.
La Paz: Aguanqueterique, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Ana, Cane.
Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray, San Lorenzo.
Recomendaciones
Ante el escenario de sequía, Copeco recomendó evitar quemas e incendios forestales, utilizar racionalmente el agua y proteger las fuentes de abastecimiento.
Asimismo, pidió a los productores agrícolas planificar sus siembras tomando en cuenta el retraso de las lluvias y fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua.
La institución también llamó a los Comités de Emergencia Local y Municipal a mantenerse activos y a la población a seguir únicamente la información oficial emitida por Copeco.