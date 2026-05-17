Persisten condiciones secas y cálidas en Honduras este domingo

San Pedro Sula

De acuerdo con el pronóstico, durante horas de la tarde el viento procedente del este transportará humedad desde el mar Caribe, mientras que la brisa del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles y dispersos.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este domingo 17 de mayo de 2026 prevalecerán las c ondiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño.

Las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones oriental y suroccidental del país, aunque no se esperan acumulados significativos ni condiciones severas asociadas al fenómeno climático.

Las autoridades indicaron que, pese a estas lluvias aisladas, en la mayor parte de Honduras continuarán predominando las altas temperaturas y el ambiente seco durante esta jornada.

Asimismo, Copeco advirtió que continúa la presencia de humo en el ambiente durante el día, situación que podría afectar la visibilidad y provocar molestias respiratorias, especialmente en personas sensibles.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante la contaminación generada por el humo.