Entran en vigencia reformas del Congreso para fortalecer combate al crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras

Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la extorsión entraron en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, informó este sábado el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Las modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal fueron publicadas en la edición número 37.148, con fecha del viernes 22 de mayo de 2026.

Zambrano explicó que las reformas responden a los recientes hechos violentos registrados en el país y buscan dar una respuesta más firme del Estado frente a las estructuras criminales.

Entre las principales medidas se establece el endurecimiento de las penas por el delito de extorsión y delitos conexos, los cuales afectan directamente a comerciantes, transportistas y familias hondureñas.

Además, las reformas declaran como organizaciones terroristas a las estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas, lo que permitirá aplicar un régimen penal más severo.