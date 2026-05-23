Entran en vigencia reformas del Congreso para fortalecer combate al crimen organizado

Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la extorsión entraron en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, informó este sábado el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.
Las modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal fueron publicadas en la edición número 37.148, con fecha del viernes 22 de mayo de 2026.
Zambrano explicó que las reformas responden a los recientes hechos violentos registrados en el país y buscan dar una respuesta más firme del Estado frente a las estructuras criminales.
Entre las principales medidas se establece el endurecimiento de las penas por el delito de extorsión y delitos conexos, los cuales afectan directamente a comerciantes, transportistas y familias hondureñas.
Además, las reformas declaran como organizaciones terroristas a las estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas, lo que permitirá aplicar un régimen penal más severo.
Agencia Nacional contra el Crimen
El decreto también contempla la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, un nuevo ente encargado de unificar labores de inteligencia, investigación y operaciones contra el crimen organizado.
Zambrano afirmó que esta institución fortalecerá la respuesta del Estado frente a la criminalidad y permitirá mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad.
Asimismo, el titular del Congreso expresó su respaldo al despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en tareas de seguridad en las calles.
“Porque las calles tienen que volver a ser de la gente honrada, no de quienes viven sembrando miedo y violencia”, señaló.
El titular del Legislativo concluyó que “Honduras necesita orden, seguridad y decisiones firmes”, en referencia al paquete de reformas ya en vigor.