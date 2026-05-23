Con derroche de color, carrozas y música, La Ceiba celebra el gran cierre de su Feria Isidra

Con un derroche de color, música y tradición, la ciudad de La Ceiba dio inicio este sábado al esperado gran cierre de la Feria Isidra 2026, uno de los eventos culturales más importantes del litoral atlántico hondureño.
A partir de las 3:00 de la tarde, la avenida San Isidro, principal arteria de la ciudad, se convirtió en el epicentro de la celebración con el arranque del desfile de carrozas y comparsas.
Desde tempranas horas, miles de ceibeños y turistas comenzaron a ubicarse a lo largo del recorrido para asegurar un buen lugar y ser parte del espectáculo que cada año atrae a visitantes nacionales e internacionales.
El magno desfile inició desde la primera calle de la ciudad, donde la alegría, la música y el ambiente festivo marcaron el inicio oficial de la jornada cultural.
La marcha fue encabezada por las carrozas del cuerpo de bomberos, que dieron apertura al recorrido entre aplausos del público y el sonido constante de las bandas.
Posteriormente, la participación de la comunidad garífuna llenó la avenida de ritmo ancestral, con expresiones culturales que resaltaron la identidad y diversidad de la región.
Luego hicieron su aparición los cadetes de la Academia Nacional de Policía, quienes desfilaron con una imponente marcha que captó la atención de los asistentes.
Más adelante, la carroza del alcalde Bader Dip junto a su esposa Nilia Romero recorrió la avenida, saludando a la multitud que se concentró para presenciar el evento.
El desfile continuó con la participación de carrozas y comparsas de distintas empresas patrocinadoras, que año con año respaldan la realización de esta tradicional fiesta ceibeña.
Cada agrupación aportó color, creatividad y entusiasmo, consolidando el ambiente festivo que caracteriza a la Feria Isidra.
Al concluir el recorrido de las carrozas, la avenida San Isidro se transformará en una gigantesca pista de baile para dar inicio al esperado Gran Carnaval Internacional.
El cierre contará con la participación del artista puertorriqueño Farruko y el grupo La Makina, junto a artistas nacionales y locales que pondrán a bailar a los asistentes hasta el amanecer.