Fiesta en Olancho termina con ráfaga de disparos al aire y causa indignación en redes

Olancho, Honduras.

Una fiesta privada en el departamento de Olancho terminó generando polémica y preocupación en redes sociales luego de que varios asistentes realizaran disparos al aire en medio de la fiesta. Las imágenes, captadas por una de las personas presentes en el evento, muestran un ambiente festivo con decenas de asistentes compartiendo mientras una banda amenizaba la noche con música en vivo. En el lugar se observaban hombres, mujeres y hasta menores de edad disfrutando de la celebración, aparentemente sin imaginar que la situación cambiaría drásticamente minutos después.

En medio del baile, varios hombres comenzaron a sacar armas de fuego y a realizar disparos al aire de manera consecutiva, provocando tensión entre quienes observaban la escena. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando un individuo utilizó un arma tipo metralleta para efectuar una ráfaga de disparos, mientras otros asistentes reaccionaban entre gritos, aplausos y risas. El video viral, muestra cómo las detonaciones continuaron en repetidas ocasiones sin que aparentemente existiera preocupación inmediata por el riesgo que representaban los disparos realizados en un espacio concurrido. Aunque no se reportaron personas heridas tras el incidente, las imágenes provocaron alarma entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la normalización del uso irresponsable de armas en reuniones sociales.