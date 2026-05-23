Pichichi LaLiga: Mbappé marca y su acechador le responde; ¡ya se conoce al ganador!

Así quedó la tabla de goleadores de la temporada 2025-2026 de la Liga Española tras la última jornada: se conoce al ganador.
24. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Su equipo juega este domingo en el cierre de la temporada ante el Atlético de Madrid. Lleva 10 anotaciones.
23. Hugo Duro (Valencia) -- El atacante fue titular ante el Barcelona en la última fecha de LaLiga 2025-2026. Cierra la campaña con 10 anotaciones.
22. Gerard Moreno (Villarreal) -- También cuenta con 10 anotaciones en la actual campaña de la Liga Española.
21. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- El español arrancó como suplente ante el Alavés. Cerró la temporada 2025-2026 con 10 anotaciones.
20. Akor Adams (Sevilla) -- El nigeriano fue suplente ante el Celta de Vigo y no pudo marcar. Se queda con 10 anotaciones.
19. André Silva (Elche) -- El portugués arrancó desde la banca y se fue en blanco en la última jornada de la Liga Española. Cierra la temporada con 10 anotaciones.
18. Abde Ezzalzouli (Real Betis) -- Marcó este sábado ante el Levante en la jornada 38 y alcanzó las 10 anotaciones.
17. Gorka Guzureta (Athletic Club) -- El español anotó un nuevo tanto en el cierre de la temporada y se quedó con 10 anotaciones en la tabla.
16. Carlos Espí (Levante) -- Sigue imparable y este sábado le dio el empate 1-1 a su equipo ante el Real Betis en la jornada 38. Registró 11 anotaciones en la temporada.
15. Cucho Hernández (Real Betis) -- Fue titular ante el Levante en el cierre de la Liga Española, pero se fue sin marcar. Se quedó con 11 anotaciones.
14. Lucas Boyé (Alavés) -- Jugó de titular ante el Rayo Vallecano, pero no pudo marcar. Cierra su participación en la temporada con 11 goles.
13. Georges Mikautadze (Villarreal) -- Se encuentra en la tabla de goleadores de la Liga Española con 12 anotaciones.
12. Raphinha (Barcelona) -- El brasileño no estuvo este sábado ante el Valencia. Cerró la temporada con 13 anoatciones.
11. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego no tuvo su mejor cuota goleadora en la Liga Española. Está en la lista con 13 goles.
10. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Fue titular en el triunfo ante el Sevilla (1-0), pero se fue en blanco. Se quedó 14 anotaciones en la temporada.
9. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco jugó su última temporada con los azulgranas en España y se fue con una anotación ante el Valencia. El atacante sumó 14 anotaciones.
8. Toni Martínez (Alavés) -- Se destapó con nuevo gol ante el Rayo Vallecano y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar las 14 anotaciones.
7. Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) -- El español tuvo minutos ante el Espanyol, pero se fue en blanco. Cierra su temporada con 15 tantos.
6. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño cerró la temporada con una gran cuota goleadora. Registró 16 tantos en la Liga Española.
5. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Pese a que se lesionó en la recta final de la temporada también registró 16 dianas a lo largo de la Liga Española.
4. Ferran Torres (FC Barcelona) -- Tuvo minutos en la última jornada ante el Valencia, pero se fue en blanco. Se quedó con 16 anotaciones.
3. Ante Budimir (Osasuna) -- También falló en el cierre de temporada ante Getafe y cerró su participación con 17 tantos.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- El kosovar sorprendió en la temporada de la Liga Española y anotó en su último partido ante el Oviedo; su equipo descendió, pero siempre se mantuvo en el Top: registró 23 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés volvió al gol en la última fecha de la Liga Española ante el Athletic Club. Alcanzó los 25 tantos y se queda con el 'Pichichi' de la Liga Española con 25 anotaciones.