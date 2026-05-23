Hannah Murray revela crisis psicótica: “Sentí que daba a luz por el cráneo”

Con el paso del tiempo, Murray comenzó a percibir dinámicas inquietantes dentro de la organización, donde, según sus palabras, existía una intensa carga emocional y psicológica disfrazada de crecimiento espiritual. El episodio más grave ocurrió durante un retiro de cinco días en Londres, donde la actriz sufrió alucinaciones, paranoia y una severa crisis psicótica que terminó con su hospitalización bajo la Ley de Salud Mental británica y un posterior diagnóstico de trastorno bipolar.