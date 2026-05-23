Jugadores del Barcelona asisten al show de Bad Bunny: Lamine estuvo con su novia

Los jugadores del Barcelona continúan celebrando por todo lo alto tras el gran ambiente vivido en la ciudad.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció un espectacular concierto en Barcelona, uno de esos shows multitudinarios en los que incluso el escenario parece una extensión de la ciudad.
Varios jugadores del FC Barcelona se hicieron virales tras ser captados disfrutando del evento desde la zona VIP.
Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la noche, acaparando todas las miradas mientras disfrutaba del concierto junto a sus amigos.
El extremo del Barcelona, que continúa recuperándose de su lesión, se mostró relajado y muy feliz durante toda la velada.
El joven talento culé vivió la experiencia al máximo, compartiendo momentos de baile y diversión con su grupo cercano.
El crack del Barcelona se noto muy feliz, disfrurando del concierto.
Otro de los futbolistas presentes fue João Cancelo, quien apareció en redes sociales acompañado de su esposa, disfrutando del ambiente musical.
Robert Lewandowski también fue captado en las pantallas del concierto, generando una gran reacción entre los asistentes.
El delantero polaco, que afronta una etapa de cambios en su carrera, disfrutó del espectáculo junto a su esposa.
Las imágenes de los jugadores del Barcelona rápidamente se hicieron virales en redes sociales, generando miles de interacciones.
Bad Bunny, por su parte, ofreció un verdadero show en Barcelona, confirmando una vez más su estatus como uno de los artistas más importantes del momento.
Durante la noche, varios futbolistas del Barça aparecieron en las pantallas gigantes del estadio, provocando la ovación del público.
Varias veces los jugadores del Barcelona salieron en las pantallas.