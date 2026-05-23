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Jugadores del Barcelona asisten al show de Bad Bunny: Lamine estuvo con su novia

El concierto de Bad Bunny reunió a varias figuras del Barcelona en una noche de música y desconexión, donde Lamine Yamal acaparó miradas al asistir acompañado de su novia.

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Los jugadores del Barcelona continúan celebrando por todo lo alto tras el gran ambiente vivido en la ciudad.
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El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció un espectacular concierto en Barcelona, uno de esos shows multitudinarios en los que incluso el escenario parece una extensión de la ciudad.
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Varios jugadores del FC Barcelona se hicieron virales tras ser captados disfrutando del evento desde la zona VIP.
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Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la noche, acaparando todas las miradas mientras disfrutaba del concierto junto a sus amigos.
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El extremo del Barcelona, que continúa recuperándose de su lesión, se mostró relajado y muy feliz durante toda la velada.
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El joven talento culé vivió la experiencia al máximo, compartiendo momentos de baile y diversión con su grupo cercano.
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El crack del Barcelona se noto muy feliz, disfrurando del concierto.
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Otro de los futbolistas presentes fue João Cancelo, quien apareció en redes sociales acompañado de su esposa, disfrutando del ambiente musical.
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El joven talento culé vivió la experiencia al máximo, compartiendo momentos de baile y diversión con su grupo cercano.
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Robert Lewandowski también fue captado en las pantallas del concierto, generando una gran reacción entre los asistentes.
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El delantero polaco, que afronta una etapa de cambios en su carrera, disfrutó del espectáculo junto a su esposa.
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Las imágenes de los jugadores del Barcelona rápidamente se hicieron virales en redes sociales, generando miles de interacciones.
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Bad Bunny, por su parte, ofreció un verdadero show en Barcelona, confirmando una vez más su estatus como uno de los artistas más importantes del momento.
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Durante la noche, varios futbolistas del Barça aparecieron en las pantallas gigantes del estadio, provocando la ovación del público.
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Varias veces los jugadores del Barcelona salieron en las pantallas.
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