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Joven de 17 años es asesinado con dos enormes piedras en Ojos de Agua, Comayagua

Joven de 17 años murió tras una riña en Ojos de Agua, Comayagua, cuando fue atacado a pedradas durante una discusión por alcohol

Joven de 17 años es asesinado con dos enormes piedras en Ojos de Agua, Comayagua

Erik Nahum Hernández Ulloa, de 17 años, en vida.

Comayagua, Honduras

Un joven identificado como Erik Nahum Hernández Ulloa, de 17 años, perdió la vida tras una violenta riña registrada en la quebrada de Huye, en el municipio de Ojos de Agua, departamento de Comayagua.

De acuerdo con información preliminar, el menor se encontraba compartiendo con varias personas a la orilla del cauce cuando se produjo una discusión.

El incidente ocurrió mientras el joven ingería bebidas alcohólicas junto a otros individuos, momento en el que la convivencia se tornó en una fuerte confrontación.

En medio de la pelea, Hernández Ulloa fue atacado con piedras, incluyendo dos de gran tamaño, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El cuerpo fue encontrado posteriormente por trabajadores que transitaban por la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades policiales.

Las primeras investigaciones indican que los presuntos responsables serían personas conocidas por la víctima, aunque hasta ahora no se han reportado capturas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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