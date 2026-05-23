Joven de 17 años es asesinado con dos enormes piedras en Ojos de Agua, Comayagua

Comayagua, Honduras

Un joven identificado como Erik Nahum Hernández Ulloa, de 17 años, perdió la vida tras una violenta riña registrada en la quebrada de Huye, en el municipio de Ojos de Agua, departamento de Comayagua.

De acuerdo con información preliminar, el menor se encontraba compartiendo con varias personas a la orilla del cauce cuando se produjo una discusión.

El incidente ocurrió mientras el joven ingería bebidas alcohólicas junto a otros individuos, momento en el que la convivencia se tornó en una fuerte confrontación.

En medio de la pelea, Hernández Ulloa fue atacado con piedras, incluyendo dos de gran tamaño, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El cuerpo fue encontrado posteriormente por trabajadores que transitaban por la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades policiales.

Las primeras investigaciones indican que los presuntos responsables serían personas conocidas por la víctima, aunque hasta ahora no se han reportado capturas.