Brasilia-Hondupino, EN VIVO: ¡Hoy se juega la final del Ascenso! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

¡A todo o nada! La gran cita de la Liga de Ascenso de Honduras es este sábado 23 de mayo. Brasilia y Hondupino se vuelven a ver las caras para seguir en el camino rumbo a la Primera División del fútbol hondureño. El sueño y la ilusión se mantienen, pero solo será uno el que podrá mantenerse en la pelea para jugarse todo en la finalísima que busca al próximo inquilino de la Liga Nacional de Honduras.

Hondupino dio el primer golpe y se hizo respetar en casa. Los locales no tuvieron piedad y firmaron una goleada de 4-1 en el Estadio Raúl Moncada, del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

Ahora, el Brasilia que tiene el panorama más complicado, pero cierra la serie en casa. El Estadio Filiberto Fernández de Río Lindo en San Francisco de Yojoa acoge el gran duelo y donde se espera un llenazo para la fiesta deportiva. El ganador de esta serie avanzará a una finalísima ante el Estrella Roja de Danlí para definir al equipo que ocupará el lugar del descendido Victoria en la próxima temporada de la Liga Nacional de Honduras.

Hora y dónde ver el Brasilia vs Hondupino