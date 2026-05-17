Hondupino golea al Brasilia: se ilusiona con la finalísima de Liga Ascenso

San Pedro Sula, Honduras.

Este domingo 17 de mayo se disputó el partido de ida de la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras, donde Hondupino dio el primer golpe tras vencer 4-1 al Brasilia en el Estadio Raúl Moncada, del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

El conjunto local sorprendió desde el inicio y abrió el marcador al minuto 25 gracias a Jefferson Hinestroza. La jugada nació tras un trazo largo del guardameta Wilson Urbina, el balón picó cerca del área rival y, luego de un error en la salida del portero de Brasilia y una desatención defensiva, el colombiano aprovechó para enviar la pelota al fondo de la red.

La visita reaccionó y logró empatar el compromiso al minuto 38. Emanuel Cadavid recibió el balón fuera del área de Hondupino y sacó un potente derechazo imposible para el arquero Urbina, colocando el 1-1 antes del descanso.