Hondupino golea al Brasilia: se ilusiona con la finalísima de Liga Ascenso

Este domingo 17 de mayo se disputó el partido de ida de la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras, donde Hondupino dio el primer golpe tras vencer 4-1 al Brasilia en el Estadio Raúl Moncada, del municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.
El conjunto local sorprendió desde el inicio y abrió el marcador al minuto 25 gracias a Jefferson Hinestroza. La jugada nació tras un trazo largo del guardameta Wilson Urbina, el balón picó cerca del área rival y, luego de un error en la salida del portero de Brasilia y una desatención defensiva, el colombiano aprovechó para enviar la pelota al fondo de la red.
La visita reaccionó y logró empatar el compromiso al minuto 38. Emanuel Cadavid recibió el balón fuera del área de Hondupino y sacó un potente derechazo imposible para el arquero Urbina, colocando el 1-1 antes del descanso.
En la segunda mitad, el encuentro se volvió intenso, con ida y vuelta y ambos equipos buscando tomar ventaja en el marcador. Sin embargo, fue Hondupino el que finalizó las jugadas de ataque.
Al minuto 74 llegó el 2-1. Luis Reyes asistió de cabeza a Dilmer Martínez, quien posteriormente habilitó a Alender Martínez. Este envió un pase al área para que su compañero solo empujara el balón y desatara la celebración en el coloso de trojes.
El definitivo 3-1 cayó tras un error del portero de Brasilia. El balón quedó suelto dentro del área y Cristian Willy Dereck apareció atento para aprovechar el rebote y sentenciar el marcador.
El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 23 de mayo en el Estadio Filiberto Fernández de Río Lindo.
El ganador de esta serie avanzará a una finalísima ante el conjunto de Danlí para definir al equipo que ocupará el lugar del descendido Victoria en la próxima temporada de la Liga Nacional de Honduras.