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Nuevos detalles del caso de los cinco agentes asesinados en Corinto, Omoa

Con profundo dolor y lamento, dieron el último adiós al comisario Lester Amador y a los cuatro agentes policiales que fueron asesinados en Omoa, Cortés

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En medio de profundo dolor y acompañamiento institucional, este sábado se llevaron a cabo los sepelios de los agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) que perdieron la vida durante un enfrentamiento armado en Corinto, Omoa, Cortés.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
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Los agentes abatidos fueron identificados como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.

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Los cuerpos de los funcionarios policiales llegaron en horas de la noche del viernes a Tegucigalpa, donde fueron recibidos con honores fúnebres y lamento.

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Tras los protocolos correspondientes, los cuerpos de los agentes fueron trasladados a sus lugares natales, donde también se están realizando actos de despedida y entierro.

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Las honras fúnebres estuvieron marcadas por un ambiente de tristeza entre familiares, compañeros de trabajo y autoridades policiales que acompañaron el último adiós a los agentes caídos en el cumplimiento del deber.

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El sepelio del subcomisario Amador Herrera se realizó en la ciudad de Tegucigalpa, donde recibió honores policiales póstumos en reconocimiento a su trayectoria.

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Durante el funeral del comisario Lester Amador, se observó a sus familiares sosteniendo rosas blancas mientras se realizaban los actos solemnes.

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Compañeros de armas, familiares y amigos le dieron el último adiós; el dolor y la consternación fueron evidentes ante la pérdida del oficial.

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En cada una de las ceremonias, se reiteró el reconocimiento a la labor de los agentes caídos durante el operativo desarrollado en la zona fronteriza de Corinto.

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Mientras tanto, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) confirmó que abrió de oficio una investigación relacionada con el operativo en el que murieron los cinco funcionarios policiales.
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A través de un comunicado, la institución informó que se ha designado un equipo de investigadores para realizar las indagaciones correspondientes dentro del plazo establecido por la ley, con el objetivo de deducir posibles responsabilidades disciplinarias.

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Una fuente vinculada a la Dipampco detalló que los investigadores de Didadpol llegaron la mañana de este sábado a las instalaciones de la unidad policial para realizar diligencias del caso, incluyendo revisión de documentos y reuniones a puertas cerradas con las autoridades.

 Foto: LA PRENSA
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