Britney Spears explota contra su madre: "Mató a un niño y nunca la arrestaron"

Aunque el caso nunca derivó en cargos penales, años después Yvonne Winters, madre del menor, declaró públicamente que la madre de Britney jamás se comunicó personalmente con ella para ofrecer disculpas. El arresto de Britney Spears ocurrió el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, donde, según documentos revisados por “Us Weekly”, los agentes notaron que la cantante hablaba de forma incoherente y admitió haber consumido una mimosa junto a medicamentos recetados como Prozac y Adderall.