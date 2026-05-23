Britney Spears explota contra su madre: "Mató a un niño y nunca la arrestaron"

Britney Spears volvió a ocupar titulares internacionales luego de que se difundiera una grabación policial relacionada con su arresto en California por conducir bajo la influencia de sustancias.
El video, publicado por TMZ, mostró un momento inesperado durante la detención de la llamada “Princesa del Pop”, quien recordó un antiguo episodio familiar mientras conversaba con los agentes.
Según el registro de la cámara corporal, un oficial le advirtió sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol o medicamentos, explicándole que un accidente fatal podría derivar en cargos por homicidio.
Fue entonces cuando la artista mencionó el accidente protagonizado por su madre, Lynne Spears, ocurrido en 1975, cuando atropelló accidentalmente a un menor de edad en Louisiana.
“Sí, señor, lo sé. Mi mamá en realidad mató a un hombre en bicicleta... pero yo nunca hice eso antes”, expresó Britney durante la conversación con el oficial.
La cantante también cuestionó por qué su madre nunca enfrentó consecuencias legales, insistiendo en que “se salió con la suya en todo”, una frase que rápidamente generó debate en redes sociales y medios de entretenimiento.
El hecho al que hizo referencia fue narrado años atrás por Lynne Spears en su libro de memorias “Through the Storm”, publicado en 2008, donde describió el accidente ocurrido mientras trasladaba a su hermano lesionado a un hospital bajo una intensa lluvia.
En el relato, Lynne explicó que perdió el control del vehículo en una carretera mojada y terminó impactando a un niño de 12 años identificado como Anthony Winters, quien murió tras el accidente.
Aunque el caso nunca derivó en cargos penales, años después Yvonne Winters, madre del menor, declaró públicamente que la madre de Britney jamás se comunicó personalmente con ella para ofrecer disculpas. El arresto de Britney Spears ocurrió el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, donde, según documentos revisados por “Us Weekly”, los agentes notaron que la cantante hablaba de forma incoherente y admitió haber consumido una mimosa junto a medicamentos recetados como Prozac y Adderall.
Posteriormente, la intérprete llegó a un acuerdo judicial y se declaró culpable de un cargo menor de conducción imprudente, por lo que recibió 12 meses de libertad condicional, además de la obligación de asistir a terapia psicológica y completar un curso sobre conducción bajo efectos del alcohol.