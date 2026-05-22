Motagua y su dominio en finales cerrando de local: ¿Cuántas veces ha caído?

Motagua vuelve a cerrar de local una final contra el Marathón 25 años después y cuya final es la única que le ha ganado en la serie particular ya que el monstruo verde se ha coronado en las otras tres, mismas que fueron finiquitadas, dos en el Olímpico y una en el Yankel Rosenthal.
Pero para este torneo Clausura 2026 la historia podría tornarse diferente ya que los azules cerrando de local las finales muestran su gallardía y se hacen respetar, incluso enfrentándose al acérrimo rival, Olimpia.
La historia dice que Motagua ha cerrando en Tegucigalpa un total de 15 finales desde la instauración de los torneos cortos en 1997, incluyendo las finalísimas donde el Olimpia fue homeclub y ahí el Ciclón Azul demuestra su fortaleza y es donde ha levantado su imperio de títulos.
De las 15 series de finales culminadas en el mítico Nacional el elenco emplumado se ha alzado con un total de 11 coronas, mientras que solamente perdió en 4 oportunidades, pero tres de ellas enfrentándose al Olimpia.
El único equipo que no tiene sede en Tegucigalpa y que ha llegado al coloso capitalino a coronarse frente a los azules fue el Real España del Tato García en el Apertura 2017, esto después de traerse un resultado favorable de 2-0 en la ida de esa serie de final.
Motagua en aquel partido, arbitrado por Said Martínez y de forma muy polémica, se puso 2-2 en el global y alargó la definición a los tiempos extras donde la testa de Ángel Tejeda, en ese entonces defendiendo el escudo aurinegro, decantó la copa para la máquina y que hasta este día ha sido la última del Real España en Liga Nacional.
FINALES DE MOTAGUA CERRANDO EN TEGUCIGALPA
Apertura 1997: Campeón contra Real España
Clausura 1998: Campeón contra Olimpia
Apertura 1999: Campeón contra Olimpia
Clausura 2000: Campeón contra Olimpia
Apertura 2001: Campeón contra Marathón
Clausura 2010: Perdió contra Olimpia
Clausura 2011: Campeón contra Motagua
Apertura 2014: Campeón contra Real Sociedad
Clausura 2015: Perdió contra Olimpia
Clausura 2017: Campeón contra Honduras Progreso
Apertura 2017: Perdió contra Real España
Apertura 2018: Campeón contra Olimpia
Clausura 2019: Campeón contra Olimpia
Apertura 2023: Perdió contra Olimpia
Apertura 2024: Campeón contra Olimpia
Clausura 2026: Definirá contra Maratón
TOTAL: 15 finales cerrando en Tegucigalpa en torneos cortos; Ganó 11 y perdió 4.