Javier López y el enfado tras dejar escapar la victoria ante Marathón en la final

San Pedro Sula, Honduras.

La gran final será este domingo 24 de mayo en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa desde las 5 de la tarde, ahí Motagua o Marathón levantará la copa de campeón.

El estratega azul lamentó una desconcentración puntual que terminó costándoles el triunfo, aunque destacó la reacción de su equipo en la segunda mitad y dejó claro que la serie sigue abierta para definirse el domingo.

El técnico español Javier López salió con sensaciones divididas tras el empate 1-1 entre Marathón y Motagua en la final de ida del torneo Clausura disputada en el estadio Morazán este jueves 21 de mayo.

“Fue un partido de dos partes diferenciadas. Hubiese sido justo nuestra victoria. Hay cosas que me han gustado y otras no, esa pequeña desconcentración de cinco segundos nos costó, desconcentración de algunos jugadores, hay que corregir eso emocional”, expresó López en conferencia de prensa.

Y agregó: "Nos pasó el otro día con Génesis y meten el gol, cinco segundos donde la gente no está como tiene que estar y donde tiene que estar. La verdad que cada vez que cometemos un mínimo error de este tipo nos vacunan".

El entrenador reconoció que Motagua sufrió en ciertos momentos del partido, pero aseguró que en el complemento lograron acelerar y dominar las acciones. “En la segunda parte era para llevarnos la victoria y ahora a pensar en el domingo”, agregó.

Javier López también habló del aspecto mental y físico del plantel, señalando que el análisis debe ser integral en este tipo de partidos. “Nosotros tenemos los futbolistas y capacidades, hay que ver lo físico, psicológico y emocional, es un tema global, así entendemos a los futbolistas”, comentó. Además, recordó que situaciones similares ya les habían ocurrido anteriormente y lamentó que cada error termine siendo castigado por el rival.

El europeo insistió en que desde antes del encuentro el grupo entendía que la final no se definiría en el Morazán. “El chip estaba anticipado, sabíamos que lo de hoy no se iba a decidir, sino el domingo. Buscamos el resultado y no queríamos la derrota, este puede ser un buen empate”, manifestó.

López confía plenamente en hacerse fuerte como local y aseguró que, si Motagua hace un buen partido en la vuelta, estarán celebrando el título número 20 de la institución.

Finalmente, el estratega elogió el esfuerzo realizado por Marathón y destacó el gol anotado por el argentino Brian Farioli. “Farioli hizo bonito gol, sabíamos que tiene esa cualidad”, señaló.

Javier López cerró la conferencia de prensa dejando un mensaje optimista para la afición azul: “Ojalá que a las 7 de la noche exista un campeón y que sea Motagua”.