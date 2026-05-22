Motagua vs Marathón: definidos los árbitros de la Gran Final del Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Todo está programado para que el partido de vuelta se lleve a cabo este domingo 24 de mayo en la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera a partir de las 5:00 de la tarde.

El Motagua del técnico español Javier López busca su corona número 20 en sus más de 97 años de historia. Por otra parte está el Marathón , quien en más años (100) de haber fundado, quiere su décimo título.

Se han definido los árbitros para el partido de la gran final del fútbol hondureño, el cual definirá al campeón del torneo Clausura 2026.

El primer choque entre los 'Verdolagas' y 'Azules' fue el pasado jueves 21 en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde los capitalinos comenzaron ganando tras un penal ejecutado por el brasileño John Kleber Oliveira da Silva y cuando parecía que ya todo terminaba, apareció un zurdazo del argentino Brian Farioli que pasó por entre varios defensores y nadie pudo detener.

Esta vez no puede haber un empate, y de haberlo se tiene que definir ese mismo día, si es necesario hasta llegar a los lanzamientos de penal.

Por lo tanto, la Liga Nacional ha nombrado a los árbitros que se encargarán de impartir justicia en el mismo, donde co ayuda del FVS no deberá de ser el foco principal de esta final.

Como árbitro principal se ha elegido a Said Martínez, los asistentes lineales serán Walter López y Christian Ramírez, como cuarto estará Luis Mejía, el asesor es Héctor Núñez y el representante de la Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar Velásquez.

Said es uno de los árbitros con amplia experiencia en este tipo de partidos, esta será la décima final para el 'matemático' y mencionar que Martínez también estará dirigiendo en el Mundial United 2026.

Todo será en el estadio Nacional de la capital de la república, el partido que definirá al equipo campeón del torneo Clausura 2026, donde llegan con 19 títulos el Motagua y nueve el Marathón.