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Otero responde con fuerza tras denuncia de Motagua: apunta contra su directiva

Luego de la denuncia presentada por el club azul, el presidente verdolaga, Daniel Otero, respondió con un mensaje contundente.

Otero responde con fuerza tras denuncia de Motagua: apunta contra su directiva
San Pedro Sula, Honduras.

Luego del empate 1-1 entre Marathón y Motagua en la final de ida del Clausura en el Estadio Morazán, las directivas de ambos clubes se han apuntado entre ellos.

Diario La Prensa conoció que la directiva del equipo azul ha hecho una denuncia contra el presidente del Marathón, Daniel Otero, por incitar a su afición a crear "comportamientos hostiles".

DENUNCIA DE MOTAGUA

"Las expresiones solo ustedes pueden defenderla", "tenemos que hacernos sentir", "que ni se atrevan a hacernos más daño" y "el Morazán tiene que temblar", analizadas de manera integral y contextual, pueden razonablemente interpretarse como mensajes de confrontación emocional colectiva y presión ambiental, susceptibles de incrementar el riesgo de comportamientos hostiles desórdenes por parte de sectores de la afición.

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RESPUESTA DE OTERO

Horas después de conocer la denuncia del Motagua a Otero, el mandamás del equipo verdolaga, fiel a su estilo, reaccionó en las redes sociales.

"Doy gracias a la JD de Motagua por denunciarme ante la Comisión de Disciplina. Justamente lo que buscaba hace meses", empezó diciendo en su cuenta 'X'.

Y finalizó diciendo: "Ahora diré, ante un órgano oficial, lo que la afición quiere escuchar: ¡ ! Quedará constancia histórica. Este será mi único mensaje sobre el tema."

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Redacción La Prensa
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