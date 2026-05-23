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Pastor Roy Santos: “Hay un plan satánico de poderosos para desestabilizar gobierno de Asfura”

Pastor Roy Santos afirmó que Dios le reveló un supuesto plan de poderosos que financiaría violencia para desestabilizar Honduras y el gobierno de Nasry Asfura

Pastor Roy Santos: “Hay un plan satánico de poderosos para desestabilizar gobierno de Asfura”

El pastor evangélico Roy Santos y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una jornada de oración.

Tegucigalpa, Honduras

El pastor evangélico Roy Santos aseguró que Dios le habría revelado la existencia de un supuesto plan impulsado por personas poderosas que estarían financiando armas, violencia y criminalidad con el objetivo de desestabilizar Honduras.

Según el líder religioso, recibió un llamado a orar para que sean descubiertos “los hombres poderosos y con mucho dinero que controlan la política”, a quienes acusa de supuestamente pagar para generar caos en el país.


Roy Santos afirmó que estos actores estarían detrás del incremento de la violencia que afecta al territorio nacional, en medio de una creciente ola de criminalidad.

“Hay un plan satánico de hombres poderosos que buscan desestabilizar el gobierno de Nasry Asfura”, declaró el pastor evangélico.

El líder religioso insistió en que se trata de una revelación divina que le fue mostrada, por lo que pidió orar para que estas personas sean expuestas.

Sus declaraciones han generado reacciones y controversia en distintos sectores, debido a la gravedad de las afirmaciones y a la falta de evidencias públicas que respalden lo señalado.

Hasta el momento, no se ha conocido una reacción oficial del Gobierno ni de las autoridades de seguridad ante estas declaraciones.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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