Pastor Roy Santos critica a Nasralla por “alimentar la polarización” en Honduras

TEGUCIGALPA

Santos afirmó que Nasralla “continúa dando argumentos que refuerzan los señalamientos que en su momento hizo el presidente Donald Trump: que es una persona inestable, no confiable, que no es amigo de la libertad y que está coludido con el expresidente Manuel Zelaya Rosales y el comunismo”.

El pastor evangélico Roy Santos lanzó fuertes críticas contra el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , a quien señaló de emitir declaraciones que, a su juicio, profundizan la división en la sociedad hondureña.

Asimismo, el líder religioso sostuvo que las posturas del excandidato liberal “siguen alimentando la división y la polarización en la sociedad, ignorando el mensaje claro que los hondureños expresaron el 30 de noviembre de 2025: el anhelo de vivir en paz, libertad y estabilidad”.

Santos también cuestionó el impacto político de Nasralla dentro del Partido Liberal, al considerar que su actitud afecta su liderazgo. “En lugar de aprovechar la fuerza del Partido Liberal, con esa mala actitud termina debilitando su propio liderazgo”, expresó.

En esa misma línea, añadió: “La popularidad sin liderazgo solo genera fama, no dirección”, al tiempo que insistió en que las declaraciones del dirigente político no contribuyen a la unidad del país.

Además, el pastor hizo referencia a la vida religiosa del dirigente político, señalando que tiene conocimiento de que asiste a una iglesia evangélica junto a su familia, lo cual calificó como positivo.

No obstante, subrayó: “Esto no le impide expresar sus posturas sobre asuntos de gobierno y de país; sin embargo, es importante que lo haga con veracidad, respeto y coherencia”.

Finalmente, Santos citó un pasaje bíblico ante el accionar de Nasralla: “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación” (Efesios 4:25,29).