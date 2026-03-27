María Antonieta Mejía se pronuncia en apoyo a denuncia de Cossette López

Tegucigalpa, Honduras

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció este viernes respecto a la denuncia pública de Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien alertó que la violencia política y de género en el país “no cesa”.

Mejía manifestó su apoyo a López y destacó la repercusión que este tipo de situaciones tiene sobre quienes desempeñan funciones públicas

“Creo que han hecho mucho por la patria, la patria les agradece, la democracia también les agradece, pero sabemos que somos conscientes del daño emocional que les ha causado el fiscal general a través de la persecución política”, comentó.