María Antonieta Mejía se pronuncia en apoyo a denuncia de Cossette López

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció este viernes respecto a la denuncia pública de Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien alertó que la violencia política y de género en el país “no cesa”.
Mejía manifestó su apoyo a López y destacó la repercusión que este tipo de situaciones tiene sobre quienes desempeñan funciones públicas
“Creo que han hecho mucho por la patria, la patria les agradece, la democracia también les agradece, pero sabemos que somos conscientes del daño emocional que les ha causado el fiscal general a través de la persecución política”, comentó.
La violencia política y violencia de género no cesan.— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) March 27, 2026
Se creen más allá del bien y el mal, intocables e impunes. Siguen atacando la dignidad de dos mujeres y madres, inventando mentiras, sin ningún fundamento ni prueba y hablan desde el odio. El material electoral está...
En ese contexto, la designada resaltó la urgencia de poner fin a estas prácticas que, según indicó, impactan no solo a los funcionarios, sino también a la fortaleza de la institucionalidad democrática, enfatizando que la violencia política y de género debe ser abordada con la máxima seriedad.
Asimismo, Mejía se pronunció sobre el juicio político llevado a cabo esta semana en el Congreso Nacional, que concluyó con la destitución del fiscal general Johel Zelaya. Señaló que este proceso establece un precedente significativo, aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer para garantizar la plena aplicación de la justicia.
Al mismo tiempo afirmó que instó al Congreso a no limitarse a este caso y dar continuidad a procesos similares contra otras autoridades: "El juicio político deja un precedente que es importante, pero todavía nos faltan más".
Asimismo, aseguró que se ha identificado a los presuntos responsables de los hechos que motivaron estas acciones, por lo que confía en que las autoridades actuarán en consecuencia.