Mario Segura sobre juicio político a Ochoa y Morazán: "Tenemos los votos listos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con el parlamentario, los próximos funcionarios que deberían ser requeridos mediante juicio político en el Legislativo son los representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El diputado del Partido Liberal, Mario Segura , afirmó este día que su bancada tiene listos los 41 votos para impulsar juicios políticos contra funcionarios señalados de entorpecer el pasado proceso electoral 2025.

“Tenemos los votos listos para Marlon Ochoa y Mario Morazán”, subrayó el congresista, dejando entrever que el Partido Liberal se prepara para promover acciones formales en contra de ambos funcionarios en los próximos días.

Segura también se refirió al fallecimiento de la magistrada del TJE, Miriam Barahona, señalando que, a su criterio, las actuaciones de ciertos sectores habrían incidido en el deterioro de su salud.

“Tiene que descansar en paz la magistrada Miriam Barahona; muy pronto les va a llegar su día; ellos con sus canalladas se encargaron de acelerarle la muerte a Miriam”, expresó.

Asimismo, el legislador enfatizó la necesidad de que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados, a fin de deducir responsabilidades conforme a la ley.

“Que se les aplique todo el peso de la ley mediante una investigación por parte de la fiscalía; nosotros los elegimos y si miramos que su conducta es incorrecta, podemos quitarlos”, concluyó el diputado liberal.

Cabe recordar, que el exfiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, fue destituido de su cargo el pasado miércoles mediante juicio político en el Congreso Nacional. La votación para su destitución alcanzó 93 votos.