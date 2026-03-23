Fallece Miriam Barahona, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral

San Pedro Sula

Barahona Rodríguez, nacida en Tegucigalpa el 13 de julio de 1976 e hija de José Antonio Barahona Zelaya y Mirian Suyapa Rodríguez Perdomo, mantenía un fuerte vínculo con El Progreso, Yoro , ciudad de donde era originaria su familia.

La funcionaria perdió la vida en las últimas horas en los Estados Unidos , luego de enfrentar una prolongada y dolorosa enfermedad, según informaron personas allegadas a su círculo cercano.

El sistema de justicia electoral de Honduras se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez .

Se graduó como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la UNAH, donde también obtuvo un posgrado en Derecho Penal. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona en 2015, alcanzando además el exequátur de Notaria número 1643, una de las máximas distinciones para un profesional del derecho en el país.

En el ámbito profesional, la magistrada construyó una carrera ascendente de más de dos décadas. Tras sus inicios en el sector privado como directora legal y experta en recuperación de carteras, ingresó a la Corte Suprema de Justicia en 2003. Allí se desempeñó como jueza de sentencia en diversas zonas del país y, gracias a su impecable desempeño, fue promovida a magistrada de Corte de Apelaciones con competencias en múltiples materias, incluyendo jurisdicción nacional.

Desde el 9 de septiembre de 2019, Barahona asumió el alto cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Su labor no se limitó a los tribunales, pues también destacó como una prolífica docente en instituciones como la UNAH y la Universidad Católica.

La comunidad jurídica y política del país ha comenzado a expresar sus condolencias ante la muerte de la magistrada. Sus restos y los detalles de sus honras fúnebres serán coordinados por su familia en las próximas horas.