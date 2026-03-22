“Ya se tienen los 86 votos” para juicio político a Marlon Ochoa, dice Kilvett Bertrand

Tegucigalpa, Honduras

“Ya se tienen los 86 votos. A diferencia de otros momentos, hoy siento un ambiente decisivo y definitorio en el Congreso Nacional”, aseguró el diputado nacionalista Kilvett Bertrand, confirmando que el Partido Nacional consolidó la mayoría calificada para presentar un juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa.

Bertrand explicó que, tras semanas de intensos diálogos entre las bancadas opositoras y sectores de la sociedad civil, ya cuentan con el respaldo numérico necesario para presentar la solicitud formal en el pleno. Sin embargo, aclaró que la fecha exacta para introducir la moción aún está bajo análisis estratégico. El argumento para impulsar el juicio político contra “Ochoa y compañía” se centra en supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones dentro del órgano electoral. El legislador agregó que la presión en el Congreso también se ha visto reforzada por organizaciones de sociedad civil que han visitado el hemiciclo para fijar sus posturas. “No es un tema de soplar y hacer botellas, es un proceso traumático el que vive el país, pero vemos mucha mayor claridad en el tema”, señaló.

Destituir a Marlon Ochoa