Diputado Carlos Cano a Mel Zelaya: "Nadie está por encima de la ley"

El jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Carlos Cano, reaccionó a las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales, asegurando que se intenta politizar un tema institucional en medio de la polémica por un posible juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa.
“Pretende hacer lo que más disfruta: convertir un tema institucional en un tema político. Aquí viene con el mismo libreto: victimización anticipada y señalamientos sin sustento”, expresó Cano, en respuesta a los señalamientos del coordinador del Partido Libre.
El parlamentario nacionalista cuestionó lo que calificó como un “doble discurso” por parte de Zelaya, señalando que “cuando el sistema le conviene, lo defiende; y cuando no, lo deslegitima”.
Asimismo, rechazó que exista persecución política en contra de Ochoa y sostuvo que las instituciones están actuando conforme a la ley. “Aquí no hay persecución. Hay instituciones actuando. Y si tanto confían en su ‘héroe’, podrá responder con pruebas ante cualquier proceso”, añadió.
Cano también enfatizó que en el país debe prevalecer el respeto al Estado de derecho. “En Honduras nadie está por encima de la ley. Todo debe resolverse mediante el debido proceso”, subrayó.
Mel Zelaya habla del posible juicio político contra Marlon Ochoa
Las declaraciones del diputado surgen luego de que Zelaya denunciara una supuesta intención del Partido Nacional, con apoyo de algunos sectores del Partido Liberal, de impulsar acciones contra Ochoa, a quien calificó como “el único testigo presencial del fraude del Trep”.
El exmandatario afirmó que el consejero ha denunciado irregularidades en el sistema electoral, incluyendo la supuesta anulación del biométrico, violaciones al código fuente y la existencia de audios que evidenciarían una conspiración para alterar los resultados electorales.
Zelaya también advirtió sobre una presunta “injerencia” de Estados Unidos en procesos electorales pasados y alertó sobre lo que considera una ofensiva política para debilitar al Partido Libre dentro del Consejo Nacional Electoral.
"En las elecciones de 2017, durante el primer período de Donald Trump, también se dio la intervención directa de la entonces encargada de negocios Heide Fulton", recordó Zelaya.
Además, aseguró que una eventual destitución o proceso judicial contra Ochoa representaría un intento por encubrir un fraude y consolidar el control del sistema electoral por parte del Partido Nacional, lo que, según dijo, podría tener repercusiones de cara a futuros comicios.
El expresidente llamó a la población y a los diputados a mantenerse vigilantes ante cualquier iniciativa que, a su juicio, atente contra el orden democrático, advirtiendo que el país podría enfrentar un nuevo escenario de confrontación.
"El golpismo se prepara para 2029, y nosotros también debemos prepararnos. Si presentan esa fatal iniciativa, debemos estar alerta y los diputados que son demócratas deben asumirla como una declaración de guerra contra el pueblo hondureño", concluyó Zelaya.