Diputado Carlos Cano a Mel Zelaya: "Nadie está por encima de la ley"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Carlos Cano, reaccionó a las declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales, asegurando que se intenta politizar un tema institucional en medio de la polémica por un posible juicio político contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa. “Pretende hacer lo que más disfruta: convertir un tema institucional en un tema político. Aquí viene con el mismo libreto: victimización anticipada y señalamientos sin sustento”, expresó Cano, en respuesta a los señalamientos del coordinador del Partido Libre.

El parlamentario nacionalista cuestionó lo que calificó como un “doble discurso” por parte de Zelaya, señalando que “cuando el sistema le conviene, lo defiende; y cuando no, lo deslegitima”. Asimismo, rechazó que exista persecución política en contra de Ochoa y sostuvo que las instituciones están actuando conforme a la ley. “Aquí no hay persecución. Hay instituciones actuando. Y si tanto confían en su ‘héroe’, podrá responder con pruebas ante cualquier proceso”, añadió. Cano también enfatizó que en el país debe prevalecer el respeto al Estado de derecho. “En Honduras nadie está por encima de la ley. Todo debe resolverse mediante el debido proceso”, subrayó.

Mel Zelaya habla del posible juicio político contra Marlon Ochoa