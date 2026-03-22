Tomás Zambrano defiende juicio político contra consejero del CNE

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se refirió al juicio político en contra del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y otros funcionarios, luego de un mensaje del expresidente Manuel Zelaya en el que criticaba al Partido Nacional y al gobierno.

“Yo creo que se le ha quitado el sueño a Mel. Yo me levanté a las 5 de la mañana y vi que ya tenía como cuatro horas de haber publicado el mensaje, creo que lo puso como a la 1 de la mañana. Tiene que dormir tranquilo y dejarnos gobernar. Él ya no le dio respuestas a Honduras y ahora Papi (Nasry Asfura) va a resolver todos los problemas y desastres que dejó Libertad y Refundación”, expresó Zambrano.

Sobre el juicio político, el legislador puntualizó que se llevará a cabo “una vez tengamos los votos. Al tener los 86 votos seguros, es casi inevitable que se tendría que realizar. Esto no es venganza, no es por persecución, no es mover piezas políticas, es establecer un precedente y que prevalezca la justicia. Nadie puede abusar del cargo y quedar impune. Ellos atentaron y boicotearon el proceso electoral y se tiene que sentar un precedente. Es un tema de votos y será en el momento que haya consenso que se tenga que aplicar”.

Por su parte, Manuel Zelaya cuestionó la iniciativa del Partido Nacional y de ciertos sectores liberales, señalando que “la próxima semana pretenden condenar al único testigo presencial del fraude del TREP, el que exigió el conteo del 100% de las actas y de los votos a nivel presidencial, alcaldes y diputados, e informó sobre la anulación del biométrico y la violación del código fuente”.

También María Antonieta Mejía, designada presidencial del gobierno de Nasry Asfura, respondió a las declaraciones de Manuel Zelaya y rechazó la narrativa de supuesta persecución planteada por Zelaya y enfatizó que “no se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes”, en referencia a los sectores que, según aseguró, ahora intentan presentarse como afectados.

Zelaya aseguró que “el pueblo es testigo de que hay un consejero que luchó valientemente para publicar los audios originales y auténticos, que anunciaban una conspiración para robarse las elecciones en Honduras, así como la descarada injerencia de Estados Unidos para afectar las remesas si no se obedecía su voluntad. En las elecciones de 2017, durante el primer período de Donald Trump, también se dio la intervención directa de la encargada de negocios Heide Fulton”.

El expresidente hondureño agregó que la destitución de Marlon Ochoa, su enjuiciamiento y la posibilidad de captura representan “una evidente asociación para ocultar un fraude y la antesala de una ofensiva mayor, para entregar al Partido Nacional un poder omnímodo que controle absolutamente el sistema electoral, como ya lo anuncian abiertamente diversos medios”.

Con las reformas a la Ley Electoral anunciadas, Zelaya advirtió que LIBRE y el Partido Liberal perderían fuerza en el CNE, y señaló que la destitución de Ochoa constituye “un nuevo golpe del Partido Nacional para perpetuarse, incluso habilitar la nueva inscripción de JOH, por lo que también demandan la presidencia de la Corte y del Fiscal General, abusos que el pueblo no olvidará”.