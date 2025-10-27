Kilvett Bertrand, candidato a diputado: “Vamos a apoyar a nuestros emprendedores”

Tegucigalpa

El candidato a diputado por el Partido Nacional en Francisco Morazán, Kilvett Bertrand, aseguró que su primera iniciativa de ley, en caso de resultar electo, será una propuesta orientada a facilitar los trámites para emprendedores mediante la creación de una “ventanilla única”. La propuesta fue realizada durante la entrevista que concedió a Hablemos de Política, transmitida por EL HERALDO, La Prensa y GoTV.

Bertrand explicó que su proyecto busca eliminar las barreras burocráticas que, según su criterio, dificultan la creación de negocios y el desarrollo económico de los hondureños. "Vamos a apoyar a nuestros emprendedores, vamos a quitar las trabas que le pone este gobierno a todo aquel que quiere emprender y sacar a su familia y al país adelante", afirmó. El candidato detalló que actualmente iniciar un negocio en Honduras implica múltiples trámites ante instituciones como alcaldías, bomberos, RTN, entre otros, además de enfrentar costos y procedimientos que considera excesivos.

“Aquí poner y emprender un negocio es imposible... más trámites, más tramitadores, más burócratas que si no les pago no me lo sacan. Esto hay que cambiarlo”, sostuvo. Bertrand también enfatizó que la falta de oportunidades ha provocado que más de 1,000 hondureños abandonen diariamente el país. “Se nos está fugando el mayor capital que puede tener un país, que es el talento humano... Porque en Honduras han perdido la esperanza y no encuentran oportunidades”, señaló.