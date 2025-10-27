CNE cierra licitación de conectividad con adjudicación a Reytel-Ufinet

Tegucigalpa

El Consorcio Reytel-Ufinet se adjudicó la licitación pública para proveer el servicio de conectividad satelital al Consejo Nacional Electoral (CNE), al presentar la oferta económica más baja, valorada en L. 64,665,300.00, sin incluir impuestos.

En el proceso participaron cinco empresas, de las cuales cuatro presentaron ofertas formales. Entre ellas figuraron el Consorcio Expertia Podernet Conectaless Honduras, con una propuesta de L. 138,338,764.92; el Consorcio Smartmatic-Pulsar, con L. 85,999,960.00; y la compañía extranjera We Are IT Philippines, Inc., que ofertó L. 94,430,158.14 con impuestos incluidos.

Por su parte, HTEcsa Tecnología e Innovación no presentó oferta, pese a haber sido convocada en la etapa inicial del proceso.

La licitación, orientada a garantizar la transmisión de resultados electorales desde zonas remotas del país, forma parte de los preparativos técnicos del CNE de cara a las elecciones generales.

En la actualidad, 1,872 centros de votación no cuentan con conectividad ni señal de internet.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El contrato contempla la instalación, operación y soporte del servicio satelital durante el periodo electoral, con el objetivo de asegurar la conectividad en los centros de votación donde no existe cobertura.