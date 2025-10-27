El avión del vuelo 018 sigue bajo el mar; familias de víctimas temen que se borre evidencia

Al consultar a una <b>fuente de Aeronáutica Civil</b> sobre el avance de las investigaciones, se informó que las indagaciones <b>siguen su curso</b> y que se está a la espera de un informe final sobre el accidente.El 20 de marzo, tres días después del accidente un equipo de cuatro <b>expertos británicos</b> de la empresa <b>British Aerospace</b>, fabricante de la aeronave, se trasladó a Roatán, con el fin de apoyar las invetigaciones técnicas, sin embargo poco o nada pudieron hacer al no poder extraer el aparato.