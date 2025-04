Flujo de pasajeros no ha bajado en Roatán, pese al accidente aéreo

Roatán, Islas de la Bahía

Pedro Ramos, un taxista que labora en la ruta de la terminal aérea, dijo que no ha visto que el flujo de viajeros haya mermado.

"Lanhsa solo operaba con unos veinte a treinta pasajeros diarios en sus vuelos, no tenían mucho movimiento y estaban cancelando el último vuelo de la tarde. No se nota en las estadísticas, es mínimo, además las personas viajan en otras aerolíneas", puntualizó García.

"He visto igual todos los días desde antes de que cayera el avión, yo no he visto que haya bajado. Lo que pasa es que los que dicen que el aeropuerto pasa vacío han venido cuando ya todos los vuelos se han ido. Es normal eso, ya que en las horas pico aquí está lleno", aseveró Ramos.

En el aeropuerto Juan Manuel Gálvez operan dos líneas aéreas nacionales, Aerolíneas Sosa y CM Airlines. Asimismo, las internacionales, Suncountry, Sunwing, Delta, United, TagAirilines, American, TropicAir y WestJet.