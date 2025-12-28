"Nos falta una voz": Consternación por muerte de integrante de banda de guerra en Tegucigalpa

El sábado 27 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Isis Dayana Hernández, integrante de la Banda de Guerra Juvenil Jarimer, una noticia que llenó de tristeza a la agrupación y a quienes compartieron con ella escenarios, ensayos y sueños juveniles ligados a la música.
La pérdida fue dada a conocer públicamente por la propia banda, que a través de sus redes sociales expresó su profundo pesar por la partida de la joven, cuyo talento y entrega habían marcado a la agrupación en los últimos años.
En su mensaje de despedida, la banda dejó palabras cargadas de emotividad y gratitud: "Una integrante menos en el escenario, pero eterna en nuestros corazones. Que descanse en paz. A su familia, nuestro más sincero pésame. Gracias por habernos permitido compartir la música y la vida con alguien tan especial".
La Banda de Guerra Juvenil Jarimer concluyó su mensaje reiterando su cercanía y solidaridad con la familia doliente, y aseguró que la memoria de Isis Dayana seguirá viva en cada nota, cada marcha y cada redoble, como homenaje permanente a la joven que hizo de la música una forma de vida.
Isis Dayana formó parte activa de la banda durante al menos tres años, periodo en el que destacó como percusionista en el redoblante, instrumento con el que brilló en múltiples presentaciones y eventos escolares, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros.
Quienes tocaron a su lado recuerdan su disciplina, su carácter firme y su pasión por la música, cualidades que la hicieron sobresalir dentro del grupo y que hoy son evocadas con nostalgia por la comunidad artística juvenil.
Integrantes de la agrupación señalaron que el año 2025 ha estado marcado por el dolor, ya que con la muerte de Isis suman dos jóvenes miembros de la banda que han fallecido en distintas circunstancias, dejando una huella de luto entre quienes integran Jarimer.
Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y homenajes en honor a la joven. Uno de ellos fue compartido por Emilson Espinal, quien escribió: "Hoy nos falta una voz, un sonido y una amiga. Honraremos su vida haciendo lo que ella más amaba: hacer música".
Otros compañeros evocaron los aprendizajes y momentos compartidos con Isis durante los ensayos y presentaciones. Samuel Mendoza recordó con cariño: "Me enseñaste mucho y todos aquellos regaños valían la pena. Te extrañaremos mucho".
El sentimiento de admiración también fue expresado por Héctor Melgar, quien destacó su entrega total en cada presentación: "Era una de las personas que más admiré dentro de la cancha por su forma de dejarlo todo. Jamás te olvidaremos, se fue una grande".
Hasta el momento, la familia de Isis Dayana Hernández no ha dado a conocer la causa de su fallecimiento, manteniendo en reserva los detalles relacionados con su partida.
Algunos compañeros señalaron que en los días previos no habían tenido contacto con la joven y lamentaron la posibilidad de que su muerte se deba a causas naturales, aunque aclararon que no existe información oficial que lo confirme.