Fotos del feroz incendio que arrasó con edificio en San Pedro Sula

Don Adelmo, propietario de uno de los negocios más afectados, relató con profundo pesar que su establecimiento era el resultado de más de 20 años de trabajo.

Un voraz incendio consumió varios locales comerciales la tarde de este domingo en el centro de San Pedro Sula, generando pánico entre vendedores aledaños que corrieron a resguardar sus productos ante el temor de que las llamas se propagaran.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
El siniestro se registró en la ocho calle, tercera avenida del barrio El Centro, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, lo que obligó a cerrar temporalmente el paso vehicular.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos cercanos.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Testigos relataron que dentro de los locales afectados había material altamente inflamable, lo que provocó fuertes detonaciones y el estallido de vidrios mientras las llamas avanzaban.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
De manera preliminar, se informó que al menos cuatro locales comerciales resultaron afectados por el incendio, entre ellos una ferretería ubicada en la planta baja del inmueble.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
En la parte alta del edificio se almacenaba material inflamable, lo que habría intensificado el fuego y explicado las explosiones escuchadas durante el desarrollo del siniestro.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Don Adelmo Machado, propietario de uno de los negocios más afectados, relató con profundo pesar que su establecimiento era el resultado de más de 20 años de trabajo.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
“No queda de otra que resurgir de las cenizas”, expresó Machado, quien agradeció que no se registraran víctimas humanas y que las pérdidas fueran únicamente materiales.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Las autoridades no habían determinado las causas del incendio ni emitido un informe oficial sobre el origen del siniestro.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Tampoco se ha establecido el monto total de las pérdidas económicas, aunque se estima que son cuantiosas, mientras el Cuerpo de Bomberos confirmó que su rápida intervención evitó daños mayores en la zona.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
A continuación, más fotos del incendio.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
