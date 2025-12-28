Fotos del feroz incendio que arrasó con edificio en San Pedro Sula

Un voraz incendio consumió varios locales comerciales la tarde de este domingo en el centro de San Pedro Sula, generando pánico entre vendedores aledaños que corrieron a resguardar sus productos ante el temor de que las llamas se propagaran.
El siniestro se registró en la ocho calle, tercera avenida del barrio El Centro, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad, lo que obligó a cerrar temporalmente el paso vehicular.
Al menos tres unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos cercanos.
Testigos relataron que dentro de los locales afectados había material altamente inflamable, lo que provocó fuertes detonaciones y el estallido de vidrios mientras las llamas avanzaban.
De manera preliminar, se informó que al menos cuatro locales comerciales resultaron afectados por el incendio, entre ellos una ferretería ubicada en la planta baja del inmueble.
En la parte alta del edificio se almacenaba material inflamable, lo que habría intensificado el fuego y explicado las explosiones escuchadas durante el desarrollo del siniestro.
Don Adelmo Machado, propietario de uno de los negocios más afectados, relató con profundo pesar que su establecimiento era el resultado de más de 20 años de trabajo.
“No queda de otra que resurgir de las cenizas”, expresó Machado, quien agradeció que no se registraran víctimas humanas y que las pérdidas fueran únicamente materiales.
Las autoridades no habían determinado las causas del incendio ni emitido un informe oficial sobre el origen del siniestro.
Tampoco se ha establecido el monto total de las pérdidas económicas, aunque se estima que son cuantiosas, mientras el Cuerpo de Bomberos confirmó que su rápida intervención evitó daños mayores en la zona.
