Dos muertos y 10 heridos deja fatal accidente en Las Vegas, Santa Bárbara

Un fatal accidente vial dejó dos personas fallecidas y al menos 10 heridos al mediodía de este sábado en la comunidad de La Ruda, Las Vegas, Santa Bárbara.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Ramón Sevilla y Ovidio Erazo, quien era el conductor, ambos originarios de la aldea El Carreto. Se transportaban en un vehículo tipo pick-up, color rojo.
El Cuerpo de Bomberos informó que en el automóvil, el cual cayó a una hondonada, se transportaban 12 personas. Las causas exactas del accidente no han sido establecidas.
Al lugar se desplazaron ambulancias del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña y personal médico, así como agentes de la Policía Nacional, quienes apoyaron en las labores de rescate y control de la escena.
Los heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales del departamento.
Entre los lesionados se encuentra Delsi Zenaida Caballero, de 31 años de edad, quien presenta un golpe en la cabeza, además, una niña de 10 años de edad.
El alcalde de Las Vegas, Víctor Hugo Tejada, acudió al lugar, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, al confirmar que se trataba de personas muy queridas en la comunidad.
Tejada destacó la rápida reacción de los cuerpos de socorro y de los propios vecinos, quienes fueron los primeros en brindar ayuda a los lesionados.
No obstante, confirmó que pese a los esfuerzos, no fue posible salvar la vida de los dos hombres. Entre los heridos se encuentran varios menores de edad y adultos, quienes permanecen bajo observación médica.