"Con un angelito no": Profanan tumba de niña hondureña para robarle sus juguetes en Navidad

Con el corazón destrozado, una madre hondureña denunció públicamente un acto que calificó como inhumano: la profanación de la tumba de su pequeña hija durante la Navidad, un hecho que quedó registrado en varias fotografías compartidas en TikTok y que rápidamente conmovió a miles de personas.
El suceso ocurrió el jueves 25 de diciembre, en El Progreso, Yoro, cuando Alejandra Molina acudió al cementerio para visitar la tumba de su hija Hannah Victoria Mendoza Molina, como lo hacía con frecuencia y especialmente en una fecha tan significativa.
Al llegar al lugar, la escena fue devastadora. El vidrio que protegía la tumba estaba quebrado y los juguetes, peluches y recuerdos que había colocado con amor ya no estaban, dejando al descubierto un vacío que iba más allá de lo material.
En las imágenes compartidas en redes sociales se observa que solo quedaron el césped artificial y algunas flores, mientras que incluso los zapatitos que Hanna había usado en vida fueron robados, objetos que para la familia representaban un recuerdo irremplazable.
Alejandra relató su dolor en las fotografías publicadas: "No saben como me dolió llegar y encontrarme con esto, nos esforzamos tanto para tener algo lindo para nuestra bebé".
Las imágenes, musicalizadas con la canción Un besito más de Jesse & Joy y Juan Luis Guerra, tenían como descripción: "Con un angelito no, por favor", palabras que resumieron la indignación y tristeza provocadas por el hecho.
En cuestión de horas, la publicación se viralizó y superó los dos millones de reproducciones, acumulando miles de comentarios de personas que expresaron solidaridad, enojo y tristeza por lo ocurrido.
Entre las reacciones, un usuario escribió: "Ojalá encuentren al responsable, eso no se le hace a nadie", mientras que otra usuaria comentó: "No hay justificación para lo que hicieron, gente abusiva".
Los usuarios lamentaron que ni siquiera la memoria de una niña fallecida haya sido respetada en una fecha marcada por la paz y la esperanza.
El caso ha dejado una estela de dolor y reflexión en redes sociales, donde miles de personas han acompañado virtualmente a esta madre hondureña, incluso pidiéndole que habilite una cuenta para poder ayudarla a restaurar la tumba de la pequeña Hanna.