Fallece motociclista en accidente vial en la colonia El Prado, Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Yodi Ariel Murillo, quien, por razones aún bajo investigación, invadió el carril contrario, colisionando de forma frontal contra un vehículo

El fuerte impacto provocó severos daños materiales en ambos automotores.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Un motociclista perdió la vida en las primeras horas de este domingo 28 de diciembre tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito en el puente a desnivel de la colonia El Prado, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Yodi Ariel Murillo, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta negra con rojo cuando ocurrió el percance.

Según reportes preliminares, Murillo habría circulado a alta velocidad y, por razones aún bajo investigación, invadió el carril contrario, colisionando de forma frontal contra un vehículo tipo turismo de color gris.

El fuerte impacto provocó severos daños materiales en ambos automotores y alertó a las personas que se encontraban en la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al lugar se desplazaron agentes policiales y socorristas de la Cruz Roja Hondureña, quienes confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los golpes, principalmente en la cabeza.

Se informó que el fallecido no portaba casco de seguridad al momento del accidente, lo que habría agravado las lesiones sufridas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina para realizar el proceso de autopsia correspondiente, tras lo cual será entregado a sus familiares.

Las autoridades de tránsito mantienen abiertas las investigaciones para determinar con las circunstancias que provocaron este accidente vial.

