Prisión preventiva para tres sospechosos de violento asalto en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Un juez de los tribunales ceibeños dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en contra de tres presuntos responsables de un violento asalto frustrado en una empresa de lácteos en La Ceiba, Atlántida. Los implicados son Gexon Felipe Isaula Gonzales, Pablo José Morales Pagoaga y Debin José Ávila Martínez, a quienes se les señala de asaltar la empresa Lácteos Queyma.

El atraco se registró la tarde del sábado 20 de diciembre, cuando sujetos armados intentaron cometer el hecho. Durante el ataque, un guardia de seguridad y uno de los delincuentes resultaron heridos. La audiencia inicial se desarrolló la tarde del viernes 26 de diciembre y se extendió hasta la medianoche. ​A los imputados se les acusa de delitos que incluye: ​robo con intimidación agravado continuado y homicidio (ambos en grado de tentativa inacabada).​