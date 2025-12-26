Hombre muere tras riña en comunidad garífuna de Sambo Creek

La Ceiba, Honduras.

Habitantes de la comunidad de Sambo Creek, jurisdicción de La Ceiba, Atlántida fueron testigo de un altercado que terminó con la muerte de un hombre de origen garífuna, ocurrido este viernes 26 de diciembre.​ La víctima, identificada como Cristhian Palacios, perdió la vida luego de recibir múltiples puñaladas en un ataque violento. Según versiones preliminares, el agresor utilizó un arma blanca para herirlo de gravedad en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma casi inmediata en el lugar del ataque.​

Tras cometer el crimen, el responsable huyó del lugar, sin embargo, gracias a la rápida movilización de la Policía Nacional y la colaboración de testigos, se desplegó un operativo que dio resultados positivos en poco tiempo.​ El sospechoso fue localizado y capturado en la comunidad vecina de Corozal, donde intentaba esconderse.