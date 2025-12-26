Misterio rodea muerte de exaspirante a alcalde del PN hallado en un pozo en Choluteca

El hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un pozo conmocionó este viernes a los pobladores del sector de Tablones Arriba, en el municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, debido a que se trata de un reconocido político de este lugar.
Tras las investigaciones iniciales, las autoridades confirmaron que se trataba de Aníbal Sánchez Herrera, de 47 años, una figura conocida en la comunidad por su participación social y política a nivel local.
El descubrimiento fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron de inmediato a las autoridades luego de percatarse de la presencia del cadáver en el interior del pozo, lo que activó el procedimiento de levantamiento.
De acuerdo con sus familiares, Sánchez Herrera tenía tres días de haber desaparecido, periodo durante el cual se inició una búsqueda desesperada que terminó de manera trágica con el hallazgo de su cuerpo.
El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, situación que ha dificultado a los peritos forenses establecer de forma preliminar las causas exactas del fallecimiento.
Sánchez Herrera era ampliamente conocido en Santa Ana de Yusguare, ya que en años anteriores se postuló como candidato a alcalde por el Partido Nacional de Honduras, lo que incrementó la consternación entre vecinos y conocidos.
La noticia provocó escenas de profundo dolor entre sus familiares, especialmente en su madre, quien despide a su hijo en medio del llanto y la resignación cristiana.
El ahora fallecido está siendo velado en la casa de habitación de su madre, ubicada en la misma comunidad de Tablones Arriba, donde pobladores se han acercado para expresar muestras de solidaridad.
Hasta el momento, las autoridades policiales y de investigación no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias que rodean el fallecimiento, mientras se esperan los resultados de la autopsia.
El fallecimiento de Sánchez Herrera deja un vacío en su familia y en la comunidad que hoy lo recuerda, mientras persiste la incógnita sobre cómo ocurrió su muerte.