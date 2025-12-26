Identifican a joven encontrado muerto y envuelto en una sábana en Copán

La Entrada, Copán.

Un hecho violento estremeció la mañana de este viernes al barrio San Antonio de La Entrada, Copán, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven abandonado en plena vía pública, envuelto en una sábana y con evidentes señales de violencia. Horas después del hallazgo, las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Joel Nolasco, originario y residente de la comunidad de Los Llanitos, en el mismo municipio.

De acuerdo con información preliminar, fueron vecinos del sector quienes alertaron a la Policía Nacional tras observar un cuerpo sospechoso en una de las calles del barrio, lo que generó alarma entre los pobladores. Al llegar al lugar, agentes policiales constataron que el joven se encontraba atado con cables eléctricos y presentaba aparentes signos de tortura, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. La escena fue acordonada mientras personal de investigación realizaba las primeras diligencias para recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.