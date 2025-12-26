Niña muere tras tiroteo en plena Navidad en San Esteban

Olancho, Honduras.

Tras el ataque, se confirmó la muerte de la menor, identificada en redes sociales únicamente como Naidy, mientras que el agresor huyó del lugar.

De acuerdo con versiones preliminares recabadas en la zona, un individuo llegó hasta la vivienda familiar y abrió fuego en repetidas ocasiones durante la celebración navideña.

Dolor y lamento en la población tras la muerte de una niña de 10 años , quien falleció en un ataque armado ocurrido dentro de su vivienda en la aldea San Martín, municipio de San Esteban, Olancho .

Pobladores del sector señalaron como presunto responsable a la expareja sentimental de una familiar de la víctima, quien residía en la misma casa.

Según los testimonios, el ataque estaría vinculado a conflictos personales derivados de una separación, y no habría sido el primer incidente violento contra la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial que confirme la identidad del sospechoso ni las circunstancias exactas del crimen.

Familiares y personas cercanas expresaron su dolor a través de mensajes difundidos en redes sociales, donde lamentaron la muerte de la menor y enviaron muestras de solidaridad a sus padres.



“Primita, dueles muchísimo, una niña tan alegre y carismática. Dios te reciba en su santo reino porque sos una angelito, ya no me dirás ‘proma, hagamos tiktoks’”, escribió una familiar en Facebook.



Otro mensaje señaló: “Mi amor, fuerza y resignación a la familia”, mientras que una tercera publicación expresó: “Tan linda Naidy, me duele tanto tu partida, Dios les dé fortaleza a tus padres”, manifestaron allegados.



El velatorio de la menor se realiza en el centro comunal de la aldea San Martín, donde familiares, amigos y vecinos se han congregado para darle el último adiós, en medio de expresiones de dolor, indignación y llamados a justicia.