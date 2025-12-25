Video: así fue el intento de asalto armado en supermercado de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Las cámaras de seguridad del supermercado Queyma captaron el minuto a minuto del violento intento de asalto ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre.

Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando una camioneta color negro se estacionó frente al local. Tras esperar varios minutos mientras vigilaban el movimiento, tres hombres vestidos de negro descendieron del vehículo portando armas largas.

Al irrumpir en el establecimiento, los delincuentes encañonaron a clientes y empleados; sin embargo, la acción fue interrumpida por el guardia de seguridad, quien en un acto de valentía repelió el asalto.