Video: así fue el intento de asalto armado en supermercado de La Ceiba

Las cámaras de seguridad del supermercado Queyma captaron el minuto a minuto del violento intento de asalto ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre.
Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando una camioneta color negro se estacionó frente al local. Tras esperar varios minutos mientras vigilaban el movimiento, tres hombres vestidos de negro descendieron del vehículo portando armas largas.
Al irrumpir en el establecimiento, los delincuentes encañonaron a clientes y empleados; sin embargo, la acción fue interrumpida por el guardia de seguridad, quien en un acto de valentía repelió el asalto.
Durante el intercambio de disparos, el guardia logró herir a uno de los atacantes, aunque también resultó herido por impactos de bala.
La rápida respuesta de patrullas de la Policía Nacional, que llegaron al sitio en plena balacera, permitió la captura inmediata de los tres sujetos, frustrando el robo y asegurando el área.
Tras ser puestos a la orden de la justicia, un juez dictó la medida de detención judicial contra los tres implicados durante la audiencia de declaración de imputado, enviándolos a prisión.
Este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que la Fiscalía solicitará el auto de formal procesamiento por el delito de robo agravado y otros cargos relacionados.