Matan a pasajero que se opuso a asalto frente a "Zizima": "Quedó con el pasaje en la mano"

Un bus de la ruta La Sabana-San Pedro Sula fue asaltado, uno de los pasajeros saltó del bus, pero los malvivientes se molestaron y le quitaron la vida

Matan a pasajero que se opuso a asalto frente a Zizima: Quedó con el pasaje en la mano

El cuerpo del hombre asesinado quedó frente a las oficinas del Instituto de la Propiedad.
San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida tras oponerse a un asalto en el bulevar del Este frente a donde funcionó "Zizima" la tarde de este viernes 26 de diciembre.

Según el relato de testigos, el hombre al ver que asaltaban la unidad se lanzó, lo cual provocó el malestar de los ladrones que le dispararon hasta quitarle la vida.

El giro en el caso de pareja asesinada en Comayagua durante Nochebuena

El infortunado hombre quedó con el dinero empuñado en su mano derecha.

"El pobre hombre ha quedado con el dinero en su mano derecho, molesta que maten a gente que regresa de trabajar, seguramente es un jornalero", dijo una persona que estaba en el lugar.

El crimen se registró frente a las oficinas del Instituto de la Propiedad, donde antes funcionó el parque acuático Zizima.

Al lugar llegó una ambulancia, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

Noticia en desarrollo...


