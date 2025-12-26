Matan a pasajero que se opuso a asalto frente a "Zizima": "Quedó con el pasaje en la mano"

San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida tras oponerse a un asalto en el bulevar del Este frente a donde funcionó "Zizima" la tarde de este viernes 26 de diciembre.

Según el relato de testigos, el hombre al ver que asaltaban la unidad se lanzó, lo cual provocó el malestar de los ladrones que le dispararon hasta quitarle la vida.