Matan a pasajero que se opuso a asalto frente a "Zizima": "Quedó con el pasaje en la mano"

Un hombre perdió la vida tras oponerse a un asalto en el bulevar del Este frente a donde funcionó "Zizima" la tarde de este viernes 26 de diciembre.
Según el relato de testigos, el hombre al ver que asaltaban la unidad se lanzó, lo cual provocó el malestar de los ladrones que le dispararon hasta quitarle la vida.
El infortunado hombre quedó con el dinero empuñado en su mano derecha.
"El pobre hombre ha quedado con el dinero en su mano derecho, molesta que maten a gente que regresa de trabajar, seguramente es un jornalero", dijo una persona que estaba en el lugar.
El crimen se registró frente a las oficinas del Instituto de la Propiedad, donde antes funcionó el parque acuático Zizima.
Al lugar llegó una ambulancia, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.
Noticia en desarrollo...