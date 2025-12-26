  1. Inicio
  2. · Sucesos

Albañil muere tras caer de un puente con su motocicleta en Yoro

De acuerdo con testimonios de personas en la zona, el hombre habría caído al río luego de perder el control de la motocicleta al momento de cruzar el puente.

Albañil muere tras caer de un puente con su motocicleta en Yoro

Fotografía en vida de Lester Irías.

 Foto: Cortesía redes sociales
Yorito, Yoro.

Un hombre perdió la vida la madrugada de este viernes tras caer desde un puente mientras se desplazaba en su motocicleta, en un hecho ocurrido en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Lester Irías, de oficio albañil, residente de la colonia Manuel Antonio Méndez y originario de Yorito, Yoro.

Niña muere tras tiroteo en plena Navidad en San Esteban

El cuerpo fue encontrado en la quebrada La Pimienta, donde, según versiones preliminares, habría ocurrido el accidente. De acuerdo con testimonios de personas en la zona, el hombre habría caído al río luego de perder el control de la motocicleta al momento de cruzar el puente.

Medios locales informaron que el hecho se habría registrado en horas de la madrugada y que, previo al accidente, Irías habría estado compartiendo bebidas alcohólicas, por lo que se presume que se encontraba en estado de ebriedad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

En bulevar de El Progreso asesinan a disparos a hombre

Tras el hallazgo, familiares del fallecido realizaron las labores para extraer el cuerpo del río, así como la motocicleta en la que se transportaba.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso ni han detallado las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias