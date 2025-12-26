Albañil muere tras caer de un puente con su motocicleta en Yoro

Yorito, Yoro.

Un hombre perdió la vida la madrugada de este viernes tras caer desde un puente mientras se desplazaba en su motocicleta, en un hecho ocurrido en el municipio de Yorito, departamento de Yoro .

La víctima fue identificada como Lester Irías , de oficio albañil, residente de la colonia Manuel Antonio Méndez y originario de Yorito, Yoro.

El cuerpo fue encontrado en la quebrada La Pimienta, donde, según versiones preliminares, habría ocurrido el accidente. De acuerdo con testimonios de personas en la zona, el hombre habría caído al río luego de perder el control de la motocicleta al momento de cruzar el puente.

Medios locales informaron que el hecho se habría registrado en horas de la madrugada y que, previo al accidente, Irías habría estado compartiendo bebidas alcohólicas, por lo que se presume que se encontraba en estado de ebriedad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.