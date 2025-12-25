En bulevar de El Progreso asesinan a disparos a hombre

Un hombre identificado como Moisés Moradel Domínguez fue asesinado en el bulevar Helena Kulman de El Progreso, Yoro.
La víctima fue trasladada al hospital de área de esta ciudad, pero al ingresar ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo a testigos, este joven por muchos años trabajo en un reconocido taller de estufas que está en las cercanías de donde fue asesinado.
Sin embargo, desde hace algunos días dormía en la calle, justamente en donde fue atacado a tiros.
"Los padres de él murieron hace varios días y hoy él, qué pesar. Se le conocía con El Lemus", contó un conocido.