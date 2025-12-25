  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua

Alison Gabriela Mejía y Jimmy Alexander Chavarría fueron atacados en el parque central de Lejamaní, Comayagua

En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
1 de 10

Fotos en vida de Jimmy Alexander Chavarría y Alison Gabriela Mejía, la pareja asesinada la Nochebuena en Lejamaní, Comayagua.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
2 de 10

El informe preliminar indica que la pareja compartía en el parque de Lejamaní, cuando fue atacada por sujetos desconocidos.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
3 de 10

Los cuerpos quedaron tendidos en un costado del parque mientras sus asesinos huyeron del lugar.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
4 de 10

Los vecinosy amigos reaccionaron consternados por estas muertes que se dieron en plena Nochebuena.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
5 de 10

Algunas personas intentaron reanimarlos, pero ya la pareja no presentaba signos vitales.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
6 de 10

A través de sus redes sociales, la pareja presumía su amor y ambos, tenían casi solo fotos juntos.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
7 de 10

De acuerdo a sus redes sociales, Alison y Alexander tenían al menos un año de relación.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
8 de 10

"Y en tus días malos te amaré más yo. Gracias por tu apoyo incondicional, gracias por ser esa persona que le da un sentido a mi vida", le escribió hace unos meses Alison a Alexander.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
9 de 10

"Eres la mejor, mi negrita hermosa. Me encanta que estés en mi vida", le respondió Alexander.
En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua
10 de 10

Los familiares de Alison y Alexander piden a las autoridades esclarecer los hechos y que den con los responsables de este doble crimen que deja a dos familias enlutadas en Lejamaní.
Cargar más fotos