En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua

Fotos en vida de Jimmy Alexander Chavarría y Alison Gabriela Mejía, la pareja asesinada la Nochebuena en Lejamaní, Comayagua.
El informe preliminar indica que la pareja compartía en el parque de Lejamaní, cuando fue atacada por sujetos desconocidos.
Los cuerpos quedaron tendidos en un costado del parque mientras sus asesinos huyeron del lugar.
Los vecinosy amigos reaccionaron consternados por estas muertes que se dieron en plena Nochebuena.
Algunas personas intentaron reanimarlos, pero ya la pareja no presentaba signos vitales.
A través de sus redes sociales, la pareja presumía su amor y ambos, tenían casi solo fotos juntos.
De acuerdo a sus redes sociales, Alison y Alexander tenían al menos un año de relación.
"Y en tus días malos te amaré más yo. Gracias por tu apoyo incondicional, gracias por ser esa persona que le da un sentido a mi vida", le escribió hace unos meses Alison a Alexander.
"Eres la mejor, mi negrita hermosa. Me encanta que estés en mi vida", le respondió Alexander.
Los familiares de Alison y Alexander piden a las autoridades esclarecer los hechos y que den con los responsables de este doble crimen que deja a dos familias enlutadas en Lejamaní.