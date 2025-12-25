Jovencita acepta bailar con hombre de fiesta de Nochebuena y luego aparece muerta

Una joven identificada como Iris Sagastume Muñoz fue hallada muerta en la aldea Las Crucitas, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Sagastume fue encontrada sin vida horas después de haber asistido a un baile en su comunidad.
Según versiones recabadas en el lugar, la joven habría sido vista bailando con un hombre que no era su pareja sentimental, situación que presuntamente generó molestia en su compañero. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación, mientras familiares y amigos de la víctima exigen el esclarecimiento de los hechos.
Con este hecho, Iris Sagastume se convierte en la segunda mujer asesinada durante la Nochebuena. El pasado 24 de diciembre, Alison Gabriela Mejía y su pareja, Jimmy Alexander Chavarría, fueron asesinados en el parque del municipio de Lejamaní, en Comayagua.