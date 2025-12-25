  1. Inicio
Jovencita acepta bailar con hombre de fiesta de Nochebuena y luego aparece muerta

Supuestamente, Iris Sagastume Muñoz habría sido asesinada por su pareja, que se molestó porque antes, la jovencita bailó con un otro hombre en Quimistán

Foto en vida de Iris Sagastume Muñoz, la joven asesinada en la aldea Las Crucitas, Quimitán, Santa Bárbara.
Quimistán, Santa Bárbara

Una joven identificada como Iris Sagastume Muñoz fue hallada muerta en la aldea Las Crucitas, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Sagastume fue encontrada sin vida horas después de haber asistido a un baile en su comunidad.

En Nochebuena matan a pareja en parque de Lejamaní, Comayagua

Según versiones recabadas en el lugar, la joven habría sido vista bailando con un hombre que no era su pareja sentimental, situación que presuntamente generó molestia en su compañero. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación, mientras familiares y amigos de la víctima exigen el esclarecimiento de los hechos.

Atropella a motociclista y huye; militares lo capturan y se duerme en la patrulla

Con este hecho, Iris Sagastume se convierte en la segunda mujer asesinada durante la Nochebuena. El pasado 24 de diciembre, Alison Gabriela Mejía y su pareja, Jimmy Alexander Chavarría, fueron asesinados en el parque del municipio de Lejamaní, en Comayagua.

