Jovencita acepta bailar con hombre de fiesta de Nochebuena y luego aparece muerta

Quimistán, Santa Bárbara

Una joven identificada como Iris Sagastume Muñoz fue hallada muerta en la aldea Las Crucitas, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Sagastume fue encontrada sin vida horas después de haber asistido a un baile en su comunidad.